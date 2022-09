Foot africain : les matches de préparation de septembre 2022 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Foot africain : les matches de préparation de septembre 2022 Publié le jeudi 15 septembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Foot africain : les matches de préparation de septembre 2022

Tweet

Les équipes africaines s’apprêtent à disputer une série de matches amicaux entre le 21 et le 27 septembre 2022, la suite des qualifications pour la CAN 2023 ayant été décalée à mars prochain. Le Cameroun, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie, les cinq représentants du continent à la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), vont ainsi en profiter pour préparer Qatar 2022.