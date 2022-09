Quand Kako Nubukpo prône le « néoprotectionnisme » et « le juste échange » - adakar.com

Quand Kako Nubukpo prône le « néoprotectionnisme » et « le juste échange » Publié le jeudi 15 septembre 2022 | Jeune Afrique

© Autre presse par DR

Kako Nubukpo ancien ministre togolais chargé de la Prospective et de l’Évaluation des politiques publiques et co-directeur de l’ouvrage « Sortir l’Afrique de la servitude monétaire.

L’économiste togolais, également commissaire à l’Uemoa, sort un nouvel essai, dans lequel il appelle à réinventer le développement de l’Afrique.



Après L’urgence africaine : changeons le modèle de croissance ! paru en 2019, l’économiste togolais Kako Nubukpo publiera le 12 octobre prochain un nouvel essai intitulé Une solution pour l’Afrique : du néoprotectionnisme aux biens communs, aux éditions Odile Jacob, à Paris.



Dans cet ouvrage, le commissaire à l’agriculture, aux ressources en eau et à l’environnement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), à Ouagadougou, prend le contrepied de la « néo-mondialisation », portée depuis quelques mois par des économistes de Bretton Woods.



Des accords ACP-UE plus équitables

Kako Nubukpo défend le recours à un protectionnisme écologique qui se traduirait, par exemple, par la mise en place de barrières à vocation écologique aux frontières des économies africaines afin de privilégier des circuits courts. Ce qui inciterait à davantage d’investissements dans la transformation locale des ressources naturelles africaines et préserverait, selon lui, le continent des prédations de toutes sortes.