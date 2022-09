2e journée : le PSG s’impose face au Maccabi Haïfa (1-3) grâce à Messi, Mbappé et Neymar - adakar.com

2e journée : le PSG s'impose face au Maccabi Haïfa (1-3) grâce à Messi, Mbappé et Neymar Publié le jeudi 15 septembre 2022 | Eurosport.fr

PSG face au Maccabi Haïfa

LIGUE DES CHAMPIONS - Que ce fut poussif ! Malgré un onze proche de l'équipe-type disponible, le PSG a eu toutes les peines du monde pour dominer le Maccabi Haïfa ce mercredi (1-3) en Israël. Très décevants par ailleurs, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ont permis aux Parisiens de prendre la tête du groupe H, avec Benfica, tombeur de la Juve (1-2). Mais ce PSG a encore du boulot...



Un petit PSG s’en est bien tiré, face à son plus faible adversaire du groupe H. Mené sur la pelouse du Maccabi Haïfa, longtemps atone, à l’image de ses dernières prestations, le club de la capitale a heureusement pu compter sur son trident Kylian Mbappé-Lionel Messi-Neymar. Les trois stars ont chacune marqué un but pour permettre aux Parisiens d’engranger un second succès en autant de matches de C1 cette saison (1-3). Ce résultat, conjugué à la victoire de Benfica face à la Juventus (1-2) d’entrevoir déjà les 8es de finale.



Après un début de saison flamboyant, le PSG a montré, sur les terres où il avait lancé de façon canon cet exercice 2022/23 en remportant le Trophée des champions face à Nantes (4-0), qu’il est en train de marquer le pas, sur le plan du jeu, ces dernières semaines. Après le court succès face aux Turinois (2-1) la semaine passée, et le match pas franchement rassurant face à Brest en Ligue 1 (1-0), les joueurs de Christophe Galtier n’ont pas du tout passé la soirée qu’on attendait.