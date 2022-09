BCEAO: “le principal taux directeur auquel la Banque Centrale prête des ressources aux banques passe de 2,25% à 2,50%“ (Comité de Politique monétaire) - adakar.com

BCEAO: "le principal taux directeur auquel la Banque Centrale prête des ressources aux banques passe de 2,25% à 2,50%" (Comité de Politique monétaire) Publié le jeudi 15 septembre 2022

Ouverture de la réunion ordinaire du Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque Centrale des États de l`Afrique de l`Ouest (BCEAO)

Dakar, le 14 septembre 2022 - La réunion ordinaire du Comité de politique monétaire (CPM) de la BCEAO s`est ouverte, ce mercredi 14 septembre 2022, à Dakar, en présence de Jean-Claude Kassi Brou, Gouverneur de la Banque Centrale des États de l`Afrique de l`Ouest.

Communiqué de presse et relevé de conclusions de la réunion ordinaire du Comité de Politique Monétaire de la BCEAO tenue le 14 septembre 2022



Le Comité de Politique Monétaire (CPM) de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a décidé, le mercredi 14 septembre 2022, de relever de 25 points de base les taux directeurs de la Banque Centrale, à compter du 16 septembre 2022. Ainsi, le principal taux directeur auquel la Banque Centrale prête des ressources aux banques passe de 2,25% à 2,50%.



Cette décision, qui fait suite à la première hausse des taux intervenue en juin, contribuera à ramener progressivement le taux d’inflation dans l’intervalle cible de la Banque Centrale (1% à 3%) sur le moyen terme. En effet, la baisse de la production vivrière durant la campagne agricole 2021/2022, les difficultés d’approvisionnement de plusieurs marchés du fait de l’insécurité dans certaines zones, l’augmentation des cours des produits énergétiques et des produits alimentaires importés ont contribué à la hausse des prix dans les pays de l’Union au cours de la récente période. L’augmentation du niveau général des prix est passée à 7,0% au deuxième trimestre 2022 après 6,4% au premier trimestre 2022. En juillet 2022, le taux d’inflation a atteint 8,1%. L’inflation demeurerait encore à un niveau élevé, mais devrait se détendre à partir du dernier trimestre, avec l’arrivée des premières récoltes de la campagne vivrière 2022/2023 qui s’annonce meilleure que la précédente.



L’orientation de l’activité économique reste favorable. Le produit intérieur brut (PIB) s’est accru, en glissement annuel, de 5,7% au deuxième trimestre 2022 après une réalisation de 5,6% au trimestre précédent. Globalement, la croissance économique dans l’Union devrait ressortir à 5,8% en 2022 et à 7,0% en 2023. Toutefois, l’insécurité dans la région et de mauvaises conditions météorologiques pourraient atténuer les bons résultats attendus.



La liquidité bancaire dans l’Union reste confortable et les crédits octroyés par le secteur bancaire à l’économie ont augmenté de 11,9% à fin juin 2022. Les réserves de change de l’Union couvrent, à la même date, 5,1 mois d’importations de biens et services.



Au cours des mois à venir, le Comité de Politique Monétaire de la BCEAO prendra, si nécessaire, les mesures idoines pour assurer la stabilité monétaire.



Fait à Dakar, le 14 septembre 2022



Le Président,



Jean-Claude Kassi BROU



Le relevé de conclusions de la réunion