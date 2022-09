DDD : Pas de voyage les mercredi pour des raisons de superstition - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société DDD : Pas de voyage les mercredi pour des raisons de superstition Publié le mercredi 14 septembre 2022 | Rewmi

© aDakar.com par DF

Macky Sall réceptionne le 1er lot des nouveaux bus de DDD

Dakar, le 4 Avril 2015 - Le chef de l`Etat Macky Sall a réceptionné samedi devant le Palais de la République le premier lot des nouveaux bus de Dakar Dem Dikk (DDD), la société de transport urbain de la capitale sénégalaise. Tweet

Vraiment, le Sénégal est un pays spécial ! Un pays qui a son lot de superstitions insolites, c’est-à-dire des croyances irraisonnées fondées sur la crainte ou l’ignorance qui prêtent un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes. Mais quand une société d’Etat comme Dakar Dem-Dikk ou Sénégal Dem-Dikk s’en mêle, il y a de quoi secouer les fondements de l’Etat ou de l’administration centrale. Tenez ! Avant-hier « Le Témoin » quotidien a appris que des clients pour Touba se sont déplacés au Terminus Liberté 5 pour réserver des billets « Sénégal Dem Dikk » ou Dakar Dem Dikk. La réponse d’un responsable du réseau interurbain ou interrégional est sans appel. « Non, désolé ! On ne voyage pas les mercredis ou alarba sur Touba » s’est-il désolé avant de sommer les clients à circuler. Même en cette période de forte affluence de passagers à destination de Touba, la société nationale de transport Dakar Dem-Dikk considère « alarba-le-mercredi » comme un jour de malchance pour voyager. Donc, il ne reste plus à la Sen’eau que de fermer les robinets les « mercredis » pour que les populations ne se lavent pas ! Heureusement que les services publics ou institutions publiques comme les ministères, les commissariats de police, les mairies, les hôpitaux etc. ne sont pas fermés les…alarbas. Même si, avec des gens comme le Dg de Sénégal Dem Dikk, il ne faut jurer de rien !