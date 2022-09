En France, le vice-président de la BOAD libéré quelques heures après son arrestation - adakar.com

En France, le vice-président de la BOAD libéré quelques heures après son arrestation

Moustapha Ben Barka, vice-président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et ancien secrétaire général de la présidence du Mali, a été libéré ce mardi à Paris, 24 heures après son interpellation dans un aéroport de la capitale française. On sait maintenant officiellement que c'est à cause d'un mandat d'arrêt émis par Bamako auprès d'Interpol que la justice française l'a brièvement interpellé.



Avec notre correspondant dans la région, Serge Daniel



Dès qu’il a été interpellé lundi à Paris, alors qu’il était en transit à destination de Séoul, Moustapha Ben Barka a été placé en rétention judiciaire. Il lui a été signifié qu’il était visé par un mandat d’arrêt international émis par les autorités de son pays, le Mali, dans le cadre d’une affaire d’achat d’équipements d’un avion présidentiel.