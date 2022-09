Serigne Modou Habib Mbacké tance Mimi Touré: « Sa démarche est enfantine… » - adakar.com

Serigne Modou Habib Mbacké tance Mimi Touré: « Sa démarche est enfantine… » Publié le mercredi 14 septembre 2022

© aDakar.com par BL

La tête de liste de Benno Bokk Yaakar dans le département de Mbour

Mbour, le 26 juillet 2022 - La tête de liste de Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré, a mené sa caravane dans le département de Mbour. Tweet

Ayons le courage de dire »non » quand c’est la préférence familiale qui passe avant le mérite. » L’ex-Première ministre du Sénégal, Aminata Touré, n’a pas digéré l’élection d’Amadou Mame Diop à la présidence de l’Assemblée nationale car elle s’estimait plus méritante de diriger l’hémicycle.





L’ancien ministre de la Justice n’en est pas à sa première réaction frustrante, lorsqu’elle se voit refusée un poste par le chef de l’Etat, Macky Sall. Une attitude que déplore que Serigne Modou Habib Mbacké, petit-fils de Mané Thierno Birahim Darou.



« La démarche de Mimi Touré est enfantine. Tout le monde sait aujourd’hui qu’elle n’est pas une patriote et qu’elle ne met pas en avant l’intérêt du peuple. Dans le contexte actuel, sa préoccupation première devrait être le développement du pays mais pas ses intérêts crypto personnels », a d’abord fustigé le religieux-politique, qui considère Aminata Touré comme une « ingrate ».



« Mimi Touré devrait être reconnaissante envers le président Macky Sall. Ce dernier, a beaucoup fait pour elle en la nommant Ministre de la Justice et Premier ministre. Mais le constat est qu’à chaque qu’elle est éjectée de son fauteuil, elle manifeste sa frustration. Je peux citer comme exemple ses récentes évictions à la tête du Conseil Économique, Social et Environnemental ou encore en tant qu’envoyée spéciale. Toujours, elle en sort frustrée. Je trouve cette attitude déplorable et antipatriotique ! », a-t-il ajouté.



Il poursuit : « Ce qu’elle devrait faire, c’est féliciter le nouveau président de l’Assemblée nationale comme les autres l’ont fait. Le président Macky Sall a bien fait de mettre à la tête de l’hémicycle Amadou Mame Diop. Dans ce contexte de tensions politiques, il nous faut un intellectuel avéré et posé pour pouvoir mener à bien le rôle du président de l’Assemblée. »



#AminataTouré #AssembléeNationale #MackySall