News Politique Article Politique 14e législature : Madiambal outré par les comportements de Barth’, Abas Fall et Guy Marius Sagna Publié le mercredi 14 septembre 2022 | Senego

Madiambal Diagne

Dans tweet, mardi, Madiambal Diagne a indiqué qu’il faut Il faut être hypocrite pour ne pas voir ceux qui ont arraché les micros, saccagé les pupitres et emporté l’urne.



« Il faut être hypocrite pour ne pas voir ceux qui ont arraché les micros, saccagé les pupitres et emporté l’urne« , a notamment tweeté le patron du groupe Avenir communication en réponse à un tweeté d’Alioune Tine.



Les députés en question



Madiambal Diagne d’ajouter : « Ils ont pour noms: Barthélémy Dias, Abass Fall, Guy Marius Sagna. »



Fougue au sein de l’hémicycle



Des députés de l’Opposition dont Barthelemy Dias, Abass Fall et Guy Marius Sagna se sont illustrés, avec fougue, lors de l’installation de la 14e législature. Ce, pour empêcher les manœuvres de leurs collègues de la mouvance présidentielle réunis au sein de la coalition Benno Bokk Yakkar.



