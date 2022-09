14e législature : L’avis très tranché de Benno sur le nouveau Président de l’Assemblée nationale (communique) - adakar.com

14e législature : L'avis très tranché de Benno sur le nouveau Président de l'Assemblée nationale (communique)
Publié le mercredi 14 septembre 2022

Amadou Mame Diop, nouveau président de l`Assemblée nationale

L’Alliance Pour la République a exprimé, mardi, sa satisfaction à la suite de l’élection du nouveau président de l’Assemblée nationale. Dans un communiqué parvenu à Senego, l’Apr dit assuré de son soutien ferme et résolu à Amadou Marne Diop. Seydou Gueye et Cie précisent que le choix porté sur le maire de Richard Toll, traduit leur volonté d’insuffler à la fois, une nouvelle dynamique et une responsabilisation continue et diversifiée de leurs ressources humaines politiques mais aussi de toutes les compétences utiles au développement du pays. Ils ont aussi condamné l’attitude de Guy Marius Sagna et Cie qui se sont illustrés par la violence physique et verbale au cours de l’installation de la deuxième personnalité du pays.



A la suite de l’installation, lundi 12 septembre 2022 de la 14ème Législature, l’Alliance Pour la République adresse ses chaleureuses félicitations aux députés, membres de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar et les exhorte à ne ménager aucun effort pour défendre l’intérêt de nos compatriotes et l’émergence de notre pays, en accompagnant dans le cadre de leur mission, l’action du Président de la République, S.E.M Macky SALL.



Amamdou Mame Diop au perchoir



