Ligue des champions - l'OM s'incline devant l'Eintracht Francfort au vélodrome (0-1) Publié le mardi 13 septembre 2022

LIGUE DES CHAMPIONS – La course aux huitièmes de finale se complique déjà pour Marseille. Battu mardi par l'Eintracht Francfort (0-1) au Stade Vélodrome, l'OM a concédé sa deuxième défaite en deux rencontres dans cette phase de poules, et pointe à la dernière place de son groupe. Un revers logique pour la formation d'Igor Tudor, décevante et globalement dominée par le club allemand.