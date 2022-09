Ligue des Champions : le Sporting crucifie Tottenham, l’Inter se relance face à Plzen - adakar.com

Ligue des Champions : le Sporting crucifie Tottenham, l'Inter se relance face à Plzen
Publié le mardi 13 septembre 2022

Longtemps tenu en échec par une équipe de Tottenham encore décevante, le Sporting a fini par arracher la victoire 2-0 grâce à deux buts dans le temps additionnel. Dans le même temps, l'Inter s'est relancé en battant le Viktoria Plzen sur le même score.



L'OM reçoit ce soir l'Eintracht Francfort mais cette 2e journée de phase de groupes de Ligue des Champions démarrait dès 18h45, et concernait le club français. Vainqueur des Olympiens la semaine passée, Tottenham se rendait sur la pelouse du Sporting. Pour ce déplacement, Antonio Conte changeait simplement Lenglet par Romero par rapport à son onze d'il y a six jours pour une prestation d'ensemble équivalente : moyenne. Bougés en début de rencontre, les Anglais semblaient faire le dos rond et éprouvaient les mêmes difficultés à déployer leur jeu.