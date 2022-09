Justice : une accusation de viol contre Benjamin Mendy abandonnée - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Justice : une accusation de viol contre Benjamin Mendy abandonnée Publié le mardi 13 septembre 2022 | footmercato.net

© Autre presse par DR

Affaire Benjamin Mendy : Ce dont le joueur, jugé à partir de ce 10 août, est accusé

Tweet

Placé sous contrôle judiciaire depuis le 10 janvier dernier, Benjamin Mendy (28 ans) fait face à la justice depuis l'ouverture de son procès le 10 août dernier au tribunal de Cheshire. Depuis plus d'un mois à présent, l'international tricolore est jugé, lui qui est visé par huit accusations de viol notamment.



Selon l'AFP, l'une de ces huit accusations a été finalement abandonnée faute de preuves suffisantes. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le juge Stephen Everett. Malgré tout, le latéral gauche va devoir répondre de ses actes, lui qui est toujours accusé de sept viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle. Les récits des sept femmes qui l'accuse font froid dans le dos et le joueur devra s'expliquer devant la justice.