News Politique Article Politique À la Une: une rentrée parlementaire sous haute tension au Sénégal Publié le mardi 13 septembre 2022 | RFI

Séance plénière: le ministre de l`Intérieur devant l`Assemblée nationale

Dakar, le 8 décembre 2021 - le ministre de l`Intérieur était devant les députés de l`Assemblée nationale, pour le vote de son budget pour l`exercice 2022. Tweet

« Après 10 tours d’horloge et d’intenses discussions, l’Assemblée nationale a suspendu hier la suite de la rentrée parlementaire, pointe le site d’information Dakar Actu. La mise en place du bureau se poursuivra ce matin à 11h. C’est ce qu’a indiqué le nouveau président de l’Assemblée, Amadou Mame Diop, après son élection par les 83 députés de la majorité présidentielle. Pour rappel, poursuit Dakar Actu, les partis d’opposition, Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, se sont abstenus de voter après avoir dénoncé la procédure d’installation. Des échauffourées et même de fortes bagarres ont éclaté dans l’hémicycle au regret d’une grande majorité de Sénégalais. »



Personnalités « bouillantes »



En effet, « les gendarmes ont envahi l’hémicycle, s’exclame le site d’information Rewmi. À peine le vote pour élire le président de l’Assemblée nationale avait-il démarré que les députés de l’opposition, dont Guy Marius Sagna, ont jeté leur bulletin de vote par terre, au lieu de le mettre dans l’urne. Pour faire bouger les choses, les gendarmes ont donc envahi l’hémicycle, devant les caméras de la RTS. »