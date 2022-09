Prix du ciment: L’Etat valide une augmentation de 5000 frs du prix de la tonne - adakar.com

Prix du ciment: L'Etat valide une augmentation de 5000 frs du prix de la tonne
Publié le mardi 13 septembre 2022

Le ciment

Le prix du ciment a connu une nouvelle homologation. Les trois cimenteries (Sococim, Dangoté et Ciments du Sahel) ont amené l’Etat via son ministère du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises, a fixé et homologué le 09 septembre 2022 les nouveaux prix du ciment. Le prix de la tonne sortie usine est désormais fixé à 67.000 frs. Le prix distributeur (prix commerçant) est lui de 73.000 frs. Le prix détail s’établir dorénavant à 3.650 frs le sac. Toutefois, le Directeur du commerce intérieur a mis en garde contre toute spéculation.



« L’Etat va mettre en place un dispositif de contrôle et de répression contre tout distributeur véreux qui ne respecte pas le prix homologué de 73.000 frs la tonne et le sac à 3.650 f. Les distributeurs partant du système de libre jeu du marché avaient installé la spéculation car le prix distributeur et le prix au détail n’étaient pas homologués. Désormais non seulement le prix à la tonne sortie usine est homologué, mais le prix distributeur et le prix au détail sont homologué », a déclaré M. Diallo dans les colonnes du journal Le Témoin.



Qui ajoute: « Les consommateurs doivent nous aider à traquer les distributeurs véreux. A Dakar le consommateur doit dénoncer tout distributeur qui va vendre la tonne à 75.000 frs parce qu’avec un prix de 73.000 frs la tonne, le distributeur a déjà récupéré les 3000 frs du transport sur la tonne et aura une marge bénéficiaire de 3000 frs sur la même tonne, ce qui lui fait un global de 6000 frs. Non seulement le produit de ce dernier va être saisi, mais il sera vendu au consommateur victime jusqu’ à la satisfaction des besoins de ce dernier.

Nous demandons aux consommateurs de nous aider parce que nous serons à leur écoute »





Selon Oumar Diallo, tous ceux (les distributeurs) qui ne peuvent pas vendre le ciment aux nouveaux prix doivent laisser ce produit pour commercialiser autre chose.

