News Économie Article Économie Le Sénégal lève plus de 45 milliards de FCFA sur le marché financier de l’UMOA Publié le mardi 13 septembre 2022 | financialafrik.com

© Autre presse par DR

Siège de la Commission bancaire de l`UMOA à Abidjan

Au terme d’une émission simultanée de bons de soutien et de résilience (BSR) de maturité 364 jours et d’obligations de relance (ODR) du trésor de maturité 7 ans, le Sénégal a levé ce week-end 45,618 milliards de FCFA (68,427 millions de dollars) sur le marché financier de l’UMOA. Le BSR a retenu 38,38 milliards de FCFA, à des taux marginal et moyen pondérés respectifs de 3,5% et 3,3%, avec un taux de rendement moyen pondéré de 3,42%. Les ODR ont quant à elles retenu 7,23 milliards FCFA, à des prix marginal et moyen pondérés respectifs de 9800 FCFA et 9886 FCFA,

