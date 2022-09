Boulaye Dia sur le Mondial: « Il fallait qu’on reste soudés pour (pouvoir) aller au bout… » - adakar.com

Sénégal : Boulaye Dia explique son choix pour les Lions

Invité ce lundi de l’émission « Football Show » sur beIN SPORTS, Boulaye Dia évoque le Sénégal et la prochaine Coupe du monde 2022.



L’attaquant de Salernitana estime qu’il faudra maintenir l’ambiance de groupe qui a réussi lors de la CAN.



« C’était magnifique (de remporter la CAN), la première pour le pays. Franchement, on a écrit l’histoire. Mais ce qu’il faut retenir c’est qu’on a fait plein de fois de petites réunions de groupe. Entre joueurs, on a évoqué le fait de ne pas avoir d’états d’âme, de tout donner, que l’on joue ou pas. Il fallait qu’on reste soudés pour (pouvoir) aller au bout. C’était le plus important. Pour la Coupe du Monde, on va rester sur la même optique et puis on verra », a déclaré le Champion d’Afrique.



