Gendarmes à l'Assemblée Nationale: « C'est l'image d'une crise politique sérieuse, le pays est malade », A. Tine Publié le mardi 13 septembre 2022 | Senego

© Autre presse par DR

Des gendarmes à l’intérieur de l’Assemblée Nationale

L’image des gendarmes à l’intérieur de l’Assemblée Nationale lors des élections du Président de l’Assemblée Nationale, n’est pas jolie à voir. Elles sont virales sur Internet. Sur son compte Twitter, Aliou Tine a dénoncé cette situation.



« Image inédite dans les annales, on élit le Président de l’Assemblee nationale avec la présence de la gendarmerie à l’intérieur de l’hémicycle », a-t-il fait remarquer.



Le fondateur, Think tank Afrikajom Center d’ajouter: c’est l’image d’une crise politique sérieuse qui dit l’excessive polarisation et l’excessive défiance politique. Le pays est malade ».



#AliouneTine #GendarmeÀL039AssembléeNationale #Sénégal

