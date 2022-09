Urgent : Amadou Mame Diop élu président de l’Assemblée nationale - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Urgent : Amadou Mame Diop élu président de l’Assemblée nationale Publié le mardi 13 septembre 2022 | Senego

© aDakar.com par DR

Amadou Mame Diop, nouveau président de l`Assemblée nationale

Tweet

C’est fait ! Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar vient d’être élu président de l’Assemblée nationale du Sénégal par ses pairs députés. Il était en lice avec 3 autres candidats à savoir Mamadou Lamine Thiam de Wallu, Barthélémy Dias et Ahmed Aïdara de Yewwi Askan Wi.



Il a obtenu 83 voix contre un bulletin nul. Les députés de l’opposition n’ont pas voté.



Né le 18 juillet 1965, l’homme est pharmacien d’officine, propriétaire de pharmacie dans sa localité de Richard-Toll. C’est également un militant de première heure de l’Alliance Pour la République (APR) puisque c’est en 2008 qu’il se range du côté de Macky Sall.



Amadou Mame est un homme de terrain, qui tire sa légitimité de plusieurs scrutins électoraux.



En 2012, il est élu député sur la liste départementale de Dagana de la coalition BBY. En 2014, il remporte la course à la Mairie de Richard-Toll avant d’être reconduit lors des dernières élections locales.





Mama Diop est un fervent soutien du chef de l’État, à qui il a juré «loyauté absolue et engagement patriotique».





Sur le plan académique, l’homme est titulaire d’un Doctorat en Pharmacie à l’UCAD et d’un DESS en Répartition Pharmacie et Gestion.





#AmadouMameDiop #PrésidentDeL039AssembléeNationale