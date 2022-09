L’opposition boycotte l’élection du président de l’Assemblée nationale - adakar.com

News Politique Article Politique L’opposition boycotte l’élection du président de l’Assemblée nationale Publié le mardi 13 septembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

La tension était à son comble à l`Assemblée nationale, ce lundi 12 septembre

Les députés de l’opposition ont boycotté l’élection du président de l’Assemblée nationale et des membres du bureau de ladite institution, qui vient de démarrer, à l’occasion de la séance inaugurale de la 14e législature, a constaté l’APS.



Le scrutin a démarré avec plusieurs heures de retard, l’opposition protestant contre la présence des ministres de Benno Bokk Yaakaar (BBY) élus députés.



Le député-maire de Dakar, Barthélémy Dias, a fustigé notamment la procédure utilisée pour l’élection du président de l’institution parlementaire.



‘’J’ai remarqué qu’au moins quatre collègues de l’opposition n’avaient, dans leur enveloppe, que les candidatures de Mamadou Lamine Thiam, d’Amadou Mame Diop et d’Ahmed Aïdara’’, a-t-il dénoncé.



Pour permettre la reprise des travaux, qui ont été suspendus pendant plusieurs heures, la présidente de séance, Aïda Sow Diawara, a requis la présence de gendarmes dans l’hémicycle.



L’entrée des forces de l’ordre a rendu l’atmosphère plus tendue. La présidente de séance, après avoir essuyé des jets de bouteilles d’eau, a été emmenée par les gendarmes qui ont demandé en vain aux députés de regagner leur place.



L’élection du président de l’Assemblée nationale a repris plus tard, mais sans la participation des députés de l’opposition, qui ont boycotté le vote.



Au total, quatre candidatures ont été reçues lundi par la présidente de séance, pour le poste de président de l’Assemblée nationale.



L’installation des députés devant siéger à l’Assemblée nationale durant la 14e législature, initialement prévue à 10 h, s’est ouverte à 14 h 39. L’élection du président de l’institution se déroule à bulletin secret.



Après la mise en place du bureau, les députés vont constituer les commissions parlementaires.



L’ex-président de la République, Abdoulaye Wade, âgé de 96 ans, élu de la coalition Wallu Sénégal, ne siégera pas à l’Assemblée nationale. Il a été remplacé par Saliou Dieng.