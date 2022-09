Assemblée nationale: Le remplaçant de Me Abdoulaye Wade connu - adakar.com

Assemblée nationale: Le remplaçant de Me Abdoulaye Wade connu Publié le lundi 12 septembre 2022

© Autre presse par DR

Sénégal: Abdoulaye Wade devrait bien faire le déplacement pour voter

Ce lundi, 165 députés de la 14e législature seront installés officiellement dans leur fonction pour un mandat de 5 ans. Le doyen de l’Assemblée nationale ne va pas siéger à l’hémicycle. En terme clair, Me Abdoulaye Wade a cédé sa place à Saliou Dieng, secrétaire général adjoint chargé de la Structuration et des mouvements de soutien.



De plus, le sieur a été désigné par le leader du Parti démocratique sénégalais pour piloter la Commission nationale de vente des cartes.



Pour autant, Me Abdoulaye Wade, tête de liste de la coalition Wallu Sénégal, nouvellement élu député dans la 14e Législature.



Il faut le rappeler que la séance d’ouverture de cette 14e législature, devrait être présidée par le doyen d’âge présent parmi les nouveaux députés. Âgé de 96 ans , Abdoulaye Wade devrait donc conduire toutes les opérations liées à l’installation du nouveau parlement. Mais vu son âge, il a cédé son siège à son suppléant Saliou Dieng.