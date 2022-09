Cumul de mandat : « Votre mentor Ousmane Sonko n’était-il pas… », Moulaye Camara corrige Guy Marius Sagna - adakar.com

News Politique Article Politique Cumul de mandat : « Votre mentor Ousmane Sonko n’était-il pas… », Moulaye Camara corrige Guy Marius Sagna Publié le lundi 12 septembre 2022 | senenews.com

© aDakar.com par GS

Législatives: Guy Marius Sagna a voté

Ziguinchor, le 31 juillet 2022 - La tête de liste départementale de YAW à Ziguinchor a voté, ce dimanche dans la matinée. Tweet

Le député nouvellement élu sous la bannière de coalition Yewwi Askan wi (Yaw) a pris l’exemple de Thierno Souleymane Bal pour mettre en garde ses camarades de l’opposition contre le cumul de mandat.



Une sortie qui ne semble pas résonner aux oreilles d’un sourd. Ainsi, le Président du mouvement J’aime le Sénégalais Moulaye Camara qui estime que le cours Magistral de Guy Marius Sagna est décousu.



In extenso l’Intégralité de sa note !



« Oui GUY ! Le cours a été magistral mais décousu.



L’analyse de votre argumentaire sur le cumul des mandats est d’une pertinence avérée.

Au Sénégal, il nous faut légiférer en ce sens de manière à ce que cette pratique obsolète, qui déshonore l’aptitude de notre République à avoir suffisamment de citoyens compétents capables de gérer les fonctions régaliennes, soit banie.



Seulement, pourquoi attendre en ce moment pour faire une telle dénonciation alors que vous constituez un des artisans de l’élection de Barthélémy Dias et de Ahmed Aïdara à la députation, ce qui leur a permis aujourd’hui de cumuler les fonctions de maire et de député. Votre mentor Ousmane Sonko n’était-il pas aussi candidat, en tant que maire aux Législatives ; si la liste titulaire de Yewwi Askan Wi était validée, il en serait la tête de liste.



C’est bien de développer de belles théories, mais il faut y croire. « Assez de s’enfariner le visage sans s’enfariner l’esprit. », disait Montesquieu. Libérer le Sénégal et poser des actes progressistes c’est avant tout être conséquent et cohérent dans sa démarche. »