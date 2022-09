Pr Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye placés sous mandat de dépôt - adakar.com

Pr Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye placés sous mandat de dépôt Publié le lundi 12 septembre 2022

Ce lundi, pendant que la cérémonie de l’installation des députés de la 14 ème législature bat son plein. Pr Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye viennent d’être placés sous mandat de dépôt.



D’après Liberation online, les mis en cause ont fait face au juge du deuxième cabinet, Mamadou Seck qui a supplée le doyen des juges parti en congé. Le juge d’instruction a suivi à la lettre le réquisitoire du parquet.



Pour rappel, ils ont été interpellés suite à des propos tenus après le décès d’Imam Ndao. Abdou Karim Gueye et Cheikh Oumar Diagne sont poursuivis pour «diffusion de fausses nouvelles».



Tous les deux ont accusé le régime de Macky Sall d’avoir tué l’imam Ndao, décédé mardi des suites d’une maladie, une semaine après son internement à l’hôpital Fann.