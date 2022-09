Sénégal : le ministre de l’Environnement appelle à soutenir l’Afrique pour contenir les changements climatiques - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal : le ministre de l’Environnement appelle à soutenir l’Afrique pour contenir les changements climatiques Publié le lundi 12 septembre 2022 | Xinhua

© Autre presse par DR

La transition énergétique de l`Afrique préoccupe, à six mois de la COP27

Tweet

DAKAR -- Le ministre sénégalais de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a exhorté samedi à Dakar les partenaires internationaux à soutenir davantage l'Afrique dans son combat contre les effets des changements climatiques. M. Sall s'exprimait à la fin d'une activité organisée par l'Alliance panafricaine pour la justice climatique (PACJA) et axée sur le thème : "Mobiliser et amplifier les voix des communautés en première ligne de la crise climatique afin de garantir la justice climatique lors de la COP27''.