Assemblée Nationale : Amadou Mame Diop, candidat de Benno Bokk Yaakar à la Présidence - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Assemblée Nationale : Amadou Mame Diop, candidat de Benno Bokk Yaakar à la Présidence Publié le lundi 12 septembre 2022 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Amadou Mame Diop, candidat de BBY

Tweet

C’est une annonce qui en a surpris plus d’un. Alors que les noms de Aminata Touré, Amadou Bâ ou encore Aly nouille étaient annoncés comme devant être les candidats potentiels de Benno Bokk Yaakar à la présidence de l’Assemblée nationale, c’est un outsider qui a été choisi.



En effet la coalition Benno Bokk Yaakar a choisi le député maire de Richard Toll, Amadou Mame Diop pour diriger l’Assemblée nationale.



Les députés élus lors des élections législatives du 31 juillet 2022 sont réunis depuis ce matin à l’hémicycle pour l’installation du bureau.



Si la coalition au pouvoir a désigné un seul et unique candidat, il en est autrement dans l’opposition. Au moins trois candidats se sont déclarés. Pour la coalition Yewwi Askan Wi, Ameth Aidara, députe-maire de Guédiawaye, et Barthélémy Dias, député-maire de Dakar ont déclaré leur candidature à la présidence de l’Assemblée nationale.



Pour Wallu Sénégal, la coalition du Parti démocratique Sénégalais (Pds), c’est le député-maire de Kébémer, Mamadou Lamine Thiam qui a été choisi pour être candidat.



Makhtar C.