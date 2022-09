Préparatifs du Symposium des femmes parlementaires de la CEDEAO : la Senatrice Chantal Fanny-Diaby en visite de travail au Liberia - adakar.com

Préparatifs du Symposium des femmes parlementaires de la CEDEAO : la Senatrice Chantal Fanny-Diaby en visite de travail au Liberia Publié le lundi 12 septembre 2022

© Autre presse

Libéria/Sommet mondial de l`ECOFEPA: rencontre entre la Sénatrice Chantal Fanny-Diaby et la vice-présidente Jewel Howard Taylor

Dans le cadre des préparatifs du sommet mondial de l`ECOFEPA, Chantal Fanny-Diaby, vice-présidente du Sénat ivoirien a éffectué une visite de travail du 6 au 10 septembre 2022 au Libéria

La Secrétaire Générale du Bureau Exécutif des femmes parlementaires de la Cedeao (ECOFEPA), la Sénatrice Chantal Fanny-Diaby, également Vice-Présidente du Sénat ivoirien a effectué du 06 au 10 septembre 2022, une visite de travail au Liberia.



D’après une note d’information consultée par Abidjan.net, lors de son séjour, Mme Fanny-Diaby a eu une séance de travail avec la Vice-Présidente du Libéria, Jewel Howard-Taylor, « pour aborder quelques aspects de l'organisation » du prochain Symposium des femmes parlementaires de la CEDEAO prévu du 17 au 21 octobre 2022 dans la capitale libérienne.



Ces assises permettent entre autres, selon la note, aux femmes parlementaires de réfléchir sur le rôle des femmes dans la vie politique et leur présence dans les sphères de décision dans leurs pays respectifs.



Entre outre, la sénatrice ivoirienne a rencontré M. Fonati Koffa , Vice-Président de la chambre basse du Parlement libérien et Madame Joséphine Nkrumah, Représentante Résidente du Président de la Commission de la CEDEAO au Libéria pour « une visite de courtoisie et d’information »





