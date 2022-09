Sénégal: Tenue à Dakar de la 18-ème Conférence ministérielle africaine sur l’environnement avec la participation du Maroc - adakar.com

Les travaux de la 18-ème session de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement (CMAE) s’ouvrent, lundi à Dakar, au Sénégal, et dureront jusqu’au 16 septembre, avec la participation de représentants de pays africains dont le Maroc.

Selon le Programme des Nations unies pour l’Environnement (PNUE), la conférence aura pour thème « Assurer le bien-être des populations et assurer la durabilité environnementale en Afrique. »



Jusqu’au 16 septembre, les participants se pencheront sur les moyens de garantir une reprise centrée sur les personnes, à travers des actions respectueuses de l’environnement qui créent des emplois et améliorent les moyens de subsistance.



La rencontre sera l’occasion de passer en revue les opportunités et les défis environnementaux en Afrique dans l’ère post-Covid-19. Il s’agit aussi d’examiner d’autres questions liées au développement durable au niveau du continent.



Les ministres discuteront, en outre, des moyens de rendre la CMAE, principal forum ministériel sur l’environnement en Afrique, plus forte et plus efficace, d’autant plus que le continent est confronté à d’énormes défis environnementaux, notamment le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution, selon les organisateurs.