Dakar et ses paradoxes : quelles solutions pour les inondations ? Publié le lundi 12 septembre 2022

Dakar, le 10 septembre 2022 - Le maire de la ville de Dakar a procédé à une remise de motopompes à différentes municipalités de la Ville de Dakar pour soulager les populations impactées par les inondations.

Pendant que les eaux de pluie envahissent tout, l’eau manque dans les robinets. C’est comme s’asseoir sur une montagne d’or et crever de faim.

La région de Dakar, anciennement appelée région du Cap vert, c’est seulement 0,3% du territoire national, soit un véritable mouchoir de poche. Pourtant elle abrite 80% des activités économiques du Sénégal. Presque toutes les opportunités du pays s’y trouvent concentrées. Résultats : près de 25% de la population du pays, soit plus de 4 millions d’êtres humains, s’y agglutinent.

Dakar est une presqu’île. Contrairement à d’autres capitales africaines, comme Bamako, Ouagadougou ou Niamey, Dakar ne peut s’étendre aux quatre points cardinaux, entourée qu’elle est par la mer au Nord, à l’Ouest et au Sud.

Dakar patauge déjà sur une nappe qui affleure et ne peut donc absorber les quantités d’eau qui se déversent lorsque le ciel ouvre ses vannes.

Malgré toutes les limites identifiées ci-dessus (non exhaustives), sa centralité continue d’attirer chaque jour que Dieu fait, des flux importants de populations à Dakar. En 1960, Dakar abritait moins de 10% de la population du pays.