Communiqué de presse portant sur la situation hydrologique et les risques de débordement des fleuves Gambie et Sénégal
Publié le lundi 12 septembre 2022



Fleuve Sénégal: l'OMVS lance l'alerte à la crue et appelle à la prudence

Dans le cadre de la prévention des inondations, le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement assure un suivi permanent de la situation hydrologique des fleuves Sénégal et Gambie.



Pour le fleuve Gambie, la hausse du niveau de l'eau s'est accélérée ces dernières 48 heures à Kédougou et se rapproche de plus en plus de la cote d'alerte dans cette localité. En effet, à 3,97 mètres le 10 septembre à 08 heures, il est monté à 6,48 mètres ce dimanche 11 septembre à 18 heures alors que la cote d'alerte est de 7 mètres, soit une hausse rapide de 2,51 mètres en moins de 48 heures.



De même, les données concernant le fleuve Sénégal recueillies ces dernières heures dans plusieurs stations hydrométriques indiquent des niveaux d'eau proches des côtes d'alerte.



Les situations les plus préoccupantes concernent les stations des localités ci-après:

- Matam : le niveau de l'eau qui était à 7,80 mètres ce dimanche 11 septembre à 08 heures est monté à 7,83 mètres à 18 heures, soit à 17 centimètres de la cote d'alerte qui est de 8 mètres.



- Podor : le niveau de l'eau qui était à 4,75 mètres ce dimanche 11 septembre à 08

heures est monté à 4,77 mètres à 18 heures, soit à 23 centimètres de la cote d'alerte qui est de 5 mètres.



- Dagana : le niveau de l'eau qui s'est stabilisé à 3,30 mètres depuis plusieurs heures reste toujours très proche de la cote d'alerte qui est de 3,5 mètres.



- Bakel : le niveau de l'eau qui était à 9,15 mètres ce dimanche 11 septembre à 08

heures est monté à 9,45 mètres à 18 heures, soit à 55 centimètres de la cote d'alerte qui est de 10 mètres.



Par conséquent, en cas de fortes pluies au niveau des hauts bassins des fleuves Sénégal et Gambie et des localités susmentionnées dans les prochaines heures, des débordements desdits cours d'eau pourraient y survenir.



Compte tenu de ces informations, les populations riveraines et les porteurs d'activités aux abords fleuve Gambie à Kédougou et du fleuve Sénégal sont invités, parallèlement aux diligences que l'Etat aura à entreprendre, à observer une vigilance maximale et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir d'éventuels dégâts qui seraient liés au débordement du cours d'eau.



Fait à Dakar, le 11 septembre 2022



Le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement