Assemblée nationale: "Un rendez-vous avec le renouveau de la représentation populaire" (Khalifa Sall) Publié le lundi 12 septembre 2022

Les jours qui restent gravés dans l’Histoire sont ceux où nous honorons le rendez-vous avec nous-mêmes. Ce lundi 12 septembre 2022 fait partie de ces belles rencontres avec la raison d’être des représentants du peuple à l’Hémicycle.



L’installation de la 14ème Législature doit offrir à notre peuple un début de matérialisation de cet espoir qui l’a poussé à porter ses suffrages sur l’Opposition à un niveau jamais atteint au Sénégal.



Ce vote est l’expression d’une volonté populaire de rupture fondamentale avec la majorité mécanique qui broie, les ressorts du débat démocratique constructif d’où jaillit la dynamique pragmatique du Sénégal que nous voulons fortement léguer aux générations futures.

Le vote du 31 juillet 2022, marqué par le succès retentissant de l'inter-coalition Yewwi-Wallu, est surtout le signal de la réhabilitation du mandat de député dans l’affirmation des différences d’approche et dans l’acceptation de la finalité commune de développement de notre pays.



Nous voici donc à l’heure du renouveau de la représentation parlementaire. L’heure où le peuple sénégalais choisit de rééquilibrer les pouvoirs pour ne plus subir le diktat d’un exécutif macro-céphalique.

Nous sommes au moment précis où une mission doit s’accomplir après que le mandat a été reçu au sortir de l’exercice des urnes. Nous sommes au moment où la présence des nouveaux représentants du peuple doit être digne de ce mandat délivré par la plus belle des dévolutions : le suffrage universel.



Ce lundi 12 septembre 2022 a la vocation du point de départ d’une nouvelle approche de prise en charge des questions nationales, celles-là qui transcendent les cloisons partisanes et/ou idéologiques.

Le carnet de bord des urgences populaires est si fourni que l’action réparatrice est une œuvre vitale. Le Sénégalais aspire à être mieux gouverné, à mieux se nourrir, assurer une éducation à ses enfants, garantir des soins de santé de qualité à sa famille, avoir accès à une eau en quantité et en qualité sans discrimination sociale ou de lieu d’habitation, avoir accès à l’énergie, disposer d’un bon système de transports, vivre dans un cadre approprié.



J’appelle tous les acteurs à s’élever au-dessus des intérêts partisans pour apporter des réponses pertinentes aux demandes citoyennes.Le peuple sénégalais mérite des représentants à la hauteur de sa maturité démocratique.Le changement est pour aujourd’hui.Rigoureusement. Nous avons le devoir d’en être capables pour peu que nos représentants motivent chaque acte par la commande populaire républicaine.



Je souhaite à toutes et à tous une excellente 14ème législature sous l’arbitrage du peuple sénégalais.