Macky Sall: « Rien dans ce monde ne peut me dévier de mon engagement à servir le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba » Publié le lundi 12 septembre 2022 | Senego

Visite de courtoisie du président Macky Sall au Khalife général des Mourides en prélude au Grand Magal de Touba

Touba, le 10 septembre 2022 - Le président de la République Macky Sall a rendu une visite de courtoisie au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké à quelques jours de la célébration du Grand Magal de Touba. Tweet



Le président Macky Sall a réitéré au Khalife général des mourides son engagement à servir la cité religieuse de Touba et ses populations. « Rien dans ce monde, ni personne, ne peut me dévier de mon engagement à vous servir, à servir le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, à servir, au nom de l’Etat, les populations de Touba », a-t-il assuré samedi à Serigne Mountakha Mbacké.



Il s’entretenait avec le khalife général des mourides dans la résidence du guide religieux à Darou Minam dans le cadre d’une visite de courtoisie que le chef de l’Etat effectue les jours précédents la célébration du Grand Magal de Touba (jeudi 15 septembre), manifestation commémorant le départ en exil du fondateur de la confrérie, Cheikh Ahmadou Bamba.



« Mon ambition en tant que président de ce pays est de réaliser et laisser de grandes œuvres pour le développement de Touba et du Sénégal. Cette année, par la volonté de Dieu, nous sommes venus au Magal en plein hivernage pluvieux avec des difficultés », a expliqué Macky Sall dans les colonnes de l’APS visitée par Touba.



Il a insisté sur le fait que les pluies diluviennes constatées cette année dans plusieurs pays du monde étaient l’une des manifestations des changements climatiques.