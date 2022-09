Tournoi UFOA : Augustin Senghor félicite les Lions U20, sacrés champions - adakar.com

News Sport Article Sport Tournoi UFOA : Augustin Senghor félicite les Lions U20, sacrés champions Publié le lundi 12 septembre 2022 | Senego

© Autre presse par DR

Le Sénégal remporte la Coupe de l`Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA)

Le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Augustin Senghor s’est fendu d’un tweet, dimanche, pour féliciter les Lions U20, sacrés champions du tournoi UFOA.



«Champions Zone UFOA A, retour à la CAN ! Félicitations aux Lions U20, à Coach Malick Daf, à l’encadrement de la FSF !« , a-t-il d’emblée écrit.



Victoire de Casa Sports



Augustin Senghor poursuit : « Dimanche heureux avec la victoire du Casa Sports contre JSK ! « Encore plus de Manko(Unité)pour plus de Ndam(victoires) encore ! Fier d’être sénégalais ! A.Senghor. »



Tournoi UFOA U20



L’équipe nationale du Sénégal des U-20 a remporté ce dimanche le tournoi de l’Ufoa A qui s’est tenue en Mauritanie. Elle a battu la Gambie en finale sur la marque de 1-0.



