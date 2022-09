Rentrée parlementaire : Une dame pour présider l’installation de la 14e législature

© aDakar.com par CT

Passage du ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l`Aménagement des territoires à l`Assemblée nationale

Dakar, le 28 novembre 2021 - Les députés de l`Assemblée nationale ont adopté, dimanche, un budget de plus de 147 milliards FCFA pour le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l`Aménagement des territoires.