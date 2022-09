Sédhiou - Il engrosse la toute nouvelle épouse de son frère expatrié et prend la fuite - adakar.com

Sédhiou - Il engrosse la toute nouvelle épouse de son frère expatrié et prend la fuite
Publié le dimanche 11 septembre 2022

Il avait demandé à ses parents de lui trouver une femme avant son retour au Sénégal en septembre. Ce qui fut fait en janvier dernier. Mais à 48 heures de son départ, on l'informe que son frère a engrossé son épouse.



Fou de rage, le malheureux, qui, néanmoins n'a pas renoncé à son voyage, n'a eu que ses yeux pour pleurer non seulement la haute trahison mais également les moyens colossaux dépensés en dot et lors de la cérémonie de mariage.



La jeune mariée, étant la fille de son oncle, les parents ont envisagé de casser à l'amiable le mariage et de renoncer à toute forme de remboursement.



Quant à l'auteur de la grossesse, il a pris la fuite pour éviter le regard enragé du frère et la honte à vivre avec lui dans la maison. Il serait, selon le voisinage, un récidiviste avec déjà 3 cas de grossesse non désirée.



En effet, il sortait nuitamment avec la jeune mariée pour aller en soirée dansante ou dans d'autres festivités. Seulement, sa maman ne soupçonnait guère qu'il pouvait en arriver là avec la femme de son grand frère qui ne leur refusait rien.