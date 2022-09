dix nouvelles contaminations de covid-19 annoncées - adakar.com

dix nouvelles contaminations de covid-19 annoncées Publié le dimanche 11 septembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© Ministère

Point de presse du ministère de la Santé sur le Coronavirus

Dix nouvelles contaminations au nouveau coronavirus ont été dénombrées lors des dernières 24 heures au Sénégal, a annoncé samedi le ministère de la Santé et de l’Actions sociale.





Ces infections ont été détectées à partir de tests virologiques effectués sur un échantillon de 666 individus, correspondant à un taux de positivité de 1, 5 %, indique le ministère dans son bulletin quotidien consacré à l’évolution de l’épidémie.



Deux parmi les nouvelles contaminations proviennent de l’étranger et ont été diagnostiquées à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD). Les huit autres étant issues de la transmission communautaire. Elles ont été localisées dans les régions de Dakar (6) et Thiès (2), rapporte la même source.



Elle signale qu’aucun cas graves, encore moins de décès n’a été recensé au cours des dernières 24 heures au Sénégal.



Dans le même temps, 12 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, tandis que 122 patients étaient encore suivis médicalement, fait savoir le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Il fait noter que 88199 personnes ont contracté le Covid-19 depuis son apparition le 2 mars 2020 dans le pays. A ce jour, 86108 ont recouvré la santé et 1968 ont perdu la vie.



S’agissant de la vaccination, 1 531 771 personnes ont au moins reçu une dose de vaccin depuis le lancement en février 2021 d’une campagne nationale gratuite, d’après les données des autorités sanitaires.