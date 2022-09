Flambée du prix du charbon (houille): Dangote a arrêté sa production de ciment depuis le mois de juin dernier - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Flambée du prix du charbon (houille): Dangote a arrêté sa production de ciment depuis le mois de juin dernier Publié le dimanche 11 septembre 2022 | Seneweb

© Autre presse par DR

le groupe Dangote Ciment

Tweet

Les cimenteries traversent des moments difficiles selon le directeur de Dangote qui s’est prononcé sur l’homologation du prix du ciment. Il a saisi l’occasion pour parler des difficultés qu’ils rencontrent en ce moment à cause de la flambée du prix du charbon (houille).



«L’homologation du prix du ciment», un vœu du directeur de Dangote, qui demande à l’État de «nous venir en aide».

Top Banner

Top BannerEconomie

Flambée du prix du charbon (houille): Dangote a arrêté sa production de ciment depuis le mois de juin dernier

Par: Ndeye Astou Konaté (correspondante à Thiès) - Seneweb.com | 10 septembre, 2022 à 21:09:22 | Lu 2404 Fois | 16 Commentaires

Single Post

Flambée du prix du charbon (houille): Dangote a arrêté sa production de ciment depuis le mois de juin dernier

Les cimenteries traversent des moments difficiles selon le directeur de Dangote qui s’est prononcé sur l’homologation du prix du ciment. Il a saisi l’occasion pour parler des difficultés qu’ils rencontrent en ce moment à cause de la flambée du prix du charbon (houille).



«L’homologation du prix du ciment», un vœu du directeur de Dangote, qui demande à l’État de «nous venir en aide».







« L’industrie de cimenterie traverse des difficultés», remarque le directeur, selon qui «le prix du ciment a été bloqué de 2019, au niveau usine, où toutes les augmentations relevées sur le marché restent l’œuvre d’une spéculation». Il attire l’attention sur le fait que «ce ne sont pas les industries qui ont augmenté le prix du ciment parce qu’il y a un arrêté ministériel datant de 2019, qui avait bloqué les prix depuis lors, mais les cimenteries n’ont pas augmenté les prix malgré toutes les difficultés qu’elles rencontrent». Il souhaiterait que l’État aide vraiment les cimentiers à surmonter leurs problèmes difficiles. D’autant que «tout le monde a intérêt que l’homologation se fasse très rapidement». À l’en croire, «Quand l’État bloque le prix au niveau usine, cela ne bénéficie pas aux consommateurs. »



La production de ciment arrêtée depuis 3 mois



« Dangote a arrêté sa production depuis le mois de juin, en raison de la flambée des cours mondiaux du charbon, utilisé pour faire fonctionner les machines et dont la Russie et l’Afrique du Sud sont les principaux fournisseurs», souligne le DG de Dangote, selon qui, «Le coup du charbon est multiplié par six. La guerre entre la Russie et l’Ukraine ayant rendu difficile l’importation du charbon (houille) russe, entraînant du coup son renchérissement. »

Ousmane Mbaye fait savoir que « Face au blocage des prix du ciment depuis 2019 par un arrêté ministériel, l’entreprise, pour ne pas travailler à perte, a cessé toute production depuis juin. Néanmoins elle continue à payer les salaires et autres indéminités liées au congé collectif dont les agents ont bénéficié en août.»

C’est un montant de plus de 200 millions de FCFA que doit investir la cimenterie Dangote dans ses projets qui tournent autour de la santé et l’éducation, dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). L’entreprise minière a signé des conventions de financement de projets avec les quatre communes impactées par son exploitation.



Les projets, prévus dans la gestion 2022-2023, concernent les secteurs de l’éducation, la santé, l’assainissement, etc. A Pout, il s’agit de travaux d’assainissement de la gare routière et de travaux d’assainissement et d’extension du marché central, pour une enveloppe de 60 millions de FCFA, entre autres projets et réalisations.

Le maire de Mont-Rolland, Yves Lamine Ciss s’exprimant au nom des 4 communes impactées, de lancer un appel à l’Etat, afin qu’il vienne en aide à l’entreprise, pour «sauvegarder les emplois» et «continuer à faire bénéficier les communes impactées par son action de RSE. »