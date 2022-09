l’Afrique doit être davantage soutenue dans sa lutte contre les effets des changements climatiques (ministre) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique l’Afrique doit être davantage soutenue dans sa lutte contre les effets des changements climatiques (ministre) Publié le dimanche 11 septembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par SB

Le ministre de l’Environnement et du Développement durable visite le site du technopôle

Dakar, le 21février 2018 - Le ministre de l’Environnement et du Développement durable a effectué une visite sur le site du Technopôle, à Pikine, pour s`enquérir de la situation sur le litige foncier sur cette zone. Tweet

Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall a indiqué, samedi, à Dakar, que l’Afrique devait être davantage soutenue dans son combat contre les effets des changements climatiques.



‘’Notre revendication est légitime. L’Afrique doit être soutenue dans ce qui se passe aujourd’hui dans le monde. Vous savez très bien que les changements climatiques ont un impact certain sur les populations. Il faut que les pays pollueurs participent à la résilience des peuples africains’’, a-t-il déclaré.



Il s’exprimait à la fin d’une procession, partie de l’école Maristes pour s’achever au siège du ministère de l’Environnement et du Développement durable. Une manifestation à l’initiative de l’Alliance panafricaine pour la justice climatique (PAJCA).



Cette procession était organisée sur le thème : ‘’Mobiliser et amplifier les voix des communautés en première ligne de la crise climatique afin de garantir la justice climatique lors de la COP 27’’.



Accueillant les marcheurs dans l’enceinte de son ministère, Abdou Karim Sall a estimé que la résilience des peuples africains devait aussi passer par la prise en compte des effets des changements climatiques, en citant par exemple les dégâts liés à l’érosion côtière ou encore les inondations avec leur lot de morts et de sinistrés.





‘’Tous les africains doivent parler la même voix à la COP 27 prévue à Charm El Cheikh, en Egypte. Nos revendications vont porter entre autres sur le financement de l’adaptation et de l’atténuation, de l’indemnisation des pertes et dommages’’, a-t-il rappelé.



Le ministre sénégalais de l’Environnement et du Développement durable a insisté sur le fait qu’il n’était plus question de laisser l’Afrique se battre seule sur le front des impacts des changements climatiques.



Il a rappelé que les négociations entamées lors de la dernière COP qui s’était tenue à Glasgow, en Ecosse allaient se poursuivre en Egypte dans le cadre de la COP 27.





AT/AKS