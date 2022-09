“Aveux détonants“ de Yaya Cissé - Me Abdoulaye Tall: “Je tiens à informer l’opinion que cette information est fausse et mensongère“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique “Aveux détonants“ de Yaya Cissé - Me Abdoulaye Tall: “Je tiens à informer l’opinion que cette information est fausse et mensongère“ Publié le samedi 10 septembre 2022 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Yaya Cissé, arrêté dans l`affaire présumée de la “Force spéciale“

Tweet

Salam chers concitoyens,



J’ai lu dans une certaine presse une information faisant état « d'aveux détonants » lors de l'audition de Monsieur Yaya Cissé dans les locaux de la Sûreté Urbaine et ce, devant son avocat que je suis.



Je tiens à informer l'opinion que cette information est fausse et mensongère.



Au contraire le sieur Yaya Cissé a contesté avec véhémence toutes les charges retenues contre lui. Il a été serein, cohérent et très limpide dans ses réponses. Il a réitéré les mêmes dénégations devant le Juge d'instruction. A ma grande surprise, 24 heures après, une certaine presse manipulée par des politiciens s'adonne à faire son sale boulot habituel, consistant à relayer à travers un article, le contraire de ce qui s'est passé durant l'audition. Quelle honte !



Tout cela dénote la mauvaise foi du régime en place avec ses antennes médiatiques qui passent tout leur temps à tenter de manipuler le peuple et mentir aux sénégalais pour vainement essayer de discréditer Pastef et son leader Ousmane Sonko.



Qu'ils sachent que c'est peine perdue car les sénégalais sont suffisamment intelligents pour comprendre leur dynamique complotiste et manipulatrice.



Monsieur Yaya Cissé, mis à part son handicap moteur, ne souffre d'aucune maladie. Il m'a rassuré qu'il ne compte pas changer de version malgré des pressions l'invitant à charger les autres inculpés.



A fin que nul n'en ignore.



Me Abdoulaye Tall

Avocat à la Cour

Conseil de Yaya Cissé