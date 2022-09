Kidnapping des députés Bby: nouvelle délinquance juridique de Macky (Par Amadou Ba de Pastef) - adakar.com

Macky organise le kidnapping des des députés bby et exige l’enregistrement vidéo de leur vote pour sécuriser la présidence de l’assemblée nationale.



Macky Sall oublie t il que le mandat impératif est interdit par la Constitution. Le député une fois élu, n’est plus le député de son parti mais celui du peuple.



Ce qui est entrain de se passer est totalement inacceptable. Conscient que les députés du groupe Amadou Bâ, ceux de Mimi Touré et du PS sont prêts à voter pour l’opposition en fonction du choix de Macky pour la présidence, Macky veut éviter les defections de dernière minute.



Il a ainsi décidé de les consigner dans un grand hôtel 5 étoiles de Saly, transformé en une grande prison dorée tous frais payés avec perdiem, pour les obliger à venir tous lors du vote.



Chaque député doit surveiller que son voisin a bien glissé le bulletin du candidat de Macky avant d’entrer dans l’isoloir. Une fois dedans, chaque député est obligé de filmer son vote ou sera sanctionné.



Macky Sall fait du racket politique et du brigandage juridique contre sa majorité. Les menaces, intimidations et chantages en cours contre des députés sont totalement inacceptables.



Macky Sall doit comprendre qu’une nouvelle donne s’est instaurée à l’assemblée et que les députés de sa majorité sont désormais en position de lui faire du chantage et non l’inverse.



Par ailleurs, beaucoup d’entre eux voteront les lois en fonction des intérêts du peuple et non de son clan.



La fin de règne sera chaotique….