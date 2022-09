18 Safar à Nord Foire : Plongée dans une cérémonie aux couleurs du grand Magal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société 18 Safar à Nord Foire : Plongée dans une cérémonie aux couleurs du grand Magal Publié le samedi 10 septembre 2022 | senenews.com

© aDakar.com par DF

120e Magal: Le départ en exil de Serigne Touba célébré à Touba

Touba, le 11 Décembre 2014 - Le Grand Magal de Touba a été célébré dans la grande cité religieuse de Touba. Plusieurs millions de mourides ont convergé dans la ville sainte pour commémorer le départ en exil de Serigne Touba, Khadimou Rassoul. Tweet

En prélude du Grand Magal de Touba, les talibés mourides ne lésinent pas sur les moyens pour perpétuer le vœu de Serigne Touba. A l’instar des autres quartiers de Dakar, les conducteurs de camions de sable et du béton de Nord Foire ont organisé ce vendredi le 18 Safar pour se conformer aux directives données par le fondateur du Mouridisme.



Celle-ci se fête le 18 Safar, correspondant au mois lunaire qui marque le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie au Gabon, en 1 895. Pour cette année, le Dahira de 18 Safar de Nord Foire a cuisiné 25 maritimes pour le « berndé », qui sera distribué aux riverains et aux passants.



Dans une ambiance décontractée , ces disciples mourides disent avoir dépensé plus de 2 millions de F cfa pour commémorer cette fête. L’édition 2022 du Grand Magal de Touba, prévue le 15 septembre prochain dans cette ville religieuse située dans le centre du Sénégal, coïncide comme d’habitude au 18e jour du deuxième mois du calendrier musulman . Mais Dakar commence à vibrer aux couleurs du Grand Magal de Touba. Un peu partout les disciples mourides commencent leurs célébrations dès le premier jour de Safar.



Cet événement qui rassemble des milliers de pèlerins dans la ville sainte est l’occasion de commémorer l’envoi en exil, par les autorités coloniales françaises, du fondateur des mourides, Cheikh Ahmadou Bamba.