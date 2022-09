À Dakar, le président polonais plaide pour une coopération énergétique avec le Sénégal - adakar.com

News Diplomatie Article Diplomatie À Dakar, le président polonais plaide pour une coopération énergétique avec le Sénégal Publié le vendredi 9 septembre 2022 | RFI

Accueil officiel du président Macky Sall par son homologue polonais

Varsovie, le 28 Octobre 2016 - Le président Macky Sall a été reçu officiel au Palais présidentiel de la Pologne. Les chefs d`états SE Macky Sall et SE Andrzej Duda ont ensuite eu une séance de travail.

Suite et fin de la première tournée africaine d’Andrzej Duda. Après des étapes au Nigeria et en Côte d’Ivoire, il s’est rendu, jeudi 8 septembre, au Sénégal pour s’entretenir avec son homologue Macky Sall, également président de l’Union africaine. Au cœur des discussions : le gaz, alors que la Russie a interrompu ses livraisons vers plusieurs pays européens.



Le Sénégal ne produira du gaz qu’à partir de fin 2023. Mais la Pologne est déjà cliente. Accompagné de responsables de sociétés d’hydrocarbures, Andrzej Duda a plaidé pour une coopération énergétique avec Dakar. « Nous avons touché au sujet de l’exploitation de ces gisements et des possibilités de coopération au niveau des investissements, au niveau de la coopération universitaire et au niveau des livraisons de gaz en Pologne. »