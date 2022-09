Graham Potter est le nouvel entraîneur de Chelsea ! - adakar.com

News Sport Article Sport Graham Potter est le nouvel entraîneur de Chelsea ! Publié le vendredi 9 septembre 2022 | footmercato.net

Graham Potter est le nouvel entraîneur de Chelsea !

Successeur annoncé de Thomas Tuchel, remercié, Graham Potter est le nouvel entraîneur de Chelsea, auteur d'un début de saison plus que contrasté.

Roberto Di Matteo, Rafael Bénitez, José Mourinho, Guus Hiddink, Antonio Conte, Maurizio Sarri, Frank Lampard, Thomas Tuchel et maintenant ? Graham Potter ! La valse des entraîneurs se poursuit du côté de Londres. Auteurs d'un début de saison globalement décevant avec deux défaites concédées en Premier League et un revers face au Dinamo Zagreb lors de la première journée de Ligue des Champions, les Blues ont (déjà) décidé de changer les plans. Terminé le règne de Thomas Tuchel - qui pourra malgré tout se targuer d'avoir offert une C1 au club - place à un nouveau royaume, celui de Potter.