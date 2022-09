Décès d’Elizabeth II : l’ONU salue une « présence rassurante » durant des décennies de changements… - adakar.com

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a exprimé ce jeudi sa profonde tristesse à l’annonce du décès de sa majesté Elizabeth II, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.



Cheffe d’État du Royaume-Uni ayant vécu le plus longtemps – et ayant régné le plus longtemps, la reine, âgée de 96 ans, était largement admirée pour sa « grâce, sa dignité et son dévouement dans le monde entier », a déclaré le Secrétaire général dans un communiqué.



« Elle fut une présence rassurante tout au long de décennies de changements radicaux, notamment la décolonisation de l’Afrique et de l’Asie ainsi que l’évolution du Commonwealth », a-t-il ajouté.



Une « bonne amie » de l’Organisation des Nations Unies



La reine Elizabeth II était « une bonne amie des Nations Unies », a-t-il ajouté, rappelant qu’elle s’était rendue deux fois au siège de l’ONU à New York, à plus de cinquante ans d’intervalle.



« Profondément engagée dans de nombreuses causes caritatives et environnementales, elle s’est adressée de manière émouvante aux délégués lors des négociations sur le climat COP26 à Glasgow », a rappelé le chef de l’ONU.



« Je voudrais rendre hommage à la reine Elizabeth II pour son dévouement inébranlable, tout au long de sa vie, au service de son peuple. »



