Visite officielle du président polonais au Sénégal: Les relations entre Dakar et Varsovie renforcées - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Visite officielle du président polonais au Sénégal: Les relations entre Dakar et Varsovie renforcées Publié le vendredi 9 septembre 2022 | Senego

© Autre presse par DR

Visite officielle du président polonais au Sénégal: Les relations entre Dakar et Varsovie renforcées

Tweet

« Avec le président Duda, nous avons exprimé notre forte volonté de consolider et d’élargir la coopération bilatérale entre nos deux pays’’, a dit le président Macky Sall en évoquant notamment les secteurs de l’agriculture, de l’assainissement et de la formation maritime où ’’la Pologne dispose d’une expertise avérée’’.



’’Le Sénégal et la Pologne entretiennent des relations d’amitié cordiale et d’estime réciproque. Les premiers jalons de la coopération entre les deux pays remontent en 1962 avec la signature à Varsovie d’un accord de coopération culturelle suivi d’un autre accord sur le transport aérien signé à Dakar en 1969’’, a rappelé le président sénégalais.



Il s’est réjoui du fait que cette coopération s’était renforcée avec l’ouverture d’ambassades réciproque du Sénégal en 2015 et de la Pologne à Dakar en 2016.



Macky Sall qui s’était rendu en Pologne en visite officielle en 2016 a salué la tradition scientifique de ce pays en citant entre autres Nicolas Copernic et Marie Curie. ‘’Ils ont œuvré pour le progrès de l’humanité’’, a-t-il commenté.



Il a assuré que le Sénégal restait ouvert à tous les partenariats d’autant que le pays avait beaucoup à apprendre de la Pologne dans le domaine des infrastructures gazières et des installations navales de Gdansk.

Commentaires