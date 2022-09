Trophée Tour à Dakar : Macky veut le retour de la Coupe du monde - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Trophée Tour à Dakar : Macky veut le retour de la Coupe du monde Publié le jeudi 8 septembre 2022 | Rewmi

© Présidence par DR

Le trophée de la coupe du monde présenté au Président Macky SALL

Mercredi 07Septembre 2022 . Le trophée de la coupe du monde a été présenté ce matin au Président Macky SALL. Une cérémonie au cours de laquelle le Sénégal champion d`Afrique en titre a réaffirmé son ambition pour Qatar 2022. Tweet

Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a reçu hier mercredi au Palais de la République à Dakar, le Trophée de la Coupe du monde Qatar 2022, qui fait escale au Sénégal dans le cadre d’une tournée internationale.



«Dame Coupe, je te déclare ma flamme. Nous sommes le pays de la Téranga. Le Lion se battra de toutes ses forces pour te ramener au Sénégal en décembre. Il est temps que l’Afrique remporte la Coupe du monde», a déclaré le chef de l’Etat





Pour la troisième fois et la deuxième fois consécutive, nos lions seront de la partie, après avoir brillamment remporté la coupe d’Afrique des Nations », s’est-il réjoui, ajoutant que « ces belles performances confirment le standing de notre pays, dans le gotha du football continental et mondial ».



« Sur la route du Qatar 2022, l’Etat restera à vos côtés en mettant tous les moyens nécessaires pour une bonne préparation, rigoureuse, condition sine qua non de la réussite dans cette haute compétition », a-t-il promis.



Et nous te promettons toutes griffes dehors, le lion se battra pour te conquérir et te ramener ici au Sénégal en décembre prochain », a dit le président sénégalais.