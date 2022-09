Hausse des prix : Assome Diatta menace encore les commerçants - adakar.com

Hausse des prix : Assome Diatta menace encore les commerçants Publié le jeudi 8 septembre 2022

© Autre presse par DR

Le ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises (Pme) Aminata Assome Diatta

La ministre en charge du Commerce et des PME, Aminata Assome Diatta, a mis en garde, lundi, contre toute hausse indue sur les prix des denrées de grande consommation, menaçant de sévères sanctions tout commerçant refusant de se conformer aux mesures édictées.



«Les commerçants doivent être solidaires avec les consommateurs et veiller à ce que les prix soient accessibles parce que nous sommes dans un Etat et tout manquement aux mesures édictées sera puni sévèrement», a-t-elle déclaré lors d’une réunion consacrée à l’approvisionnement du marché en prélude au Grand Magal de Touba, prévu le 15 septembre.



Aminata Assome Diatta a particulièrement mis l’accent sur la nécessité pour les services du commerce de veiller à l’application stricte des prix fixés pour le riz, le sucre, l’huile, l’oignon, la pomme de terre et les produits en vente libre sur la base de contrôle des factures d’achat avec possibilité de retrait des rayons si des coûts exagérés sont constatés.



Elle a dans ce cadre demandé aux distributeurs de gaz de faire en sorte que des quantités importantes soient acheminées à Touba avec le respect de la mesure d’interchangeabilité des bouteilles de tous les fournisseurs. Elle a ainsi annoncé, d’après l’APS, qu’elle effectuera jeudi une visite à Touba pour voir sur place le niveau d’approvisionnement.