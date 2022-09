Marché central de Kaolack : Les commerçants en désaccord avec Serigne Mboup sur 9 points - adakar.com

Marché central de Kaolack : Les commerçants en désaccord avec Serigne Mboup sur 9 points Publié le jeudi 8 septembre 2022

© Autre presse par DR

Le marché dakarois

Des commerçants regroupés au sein d’un collectif dénommé “And Taxawu Marché Central de Kaolack” ont fait face à la presse ce mercredi 7 septembre pour fustiger la gestion du nouveau maire Serigne Mboup. Durant leur séance, ils ont listé neuf (9) points noirs sur lesquels ils sont en désaccord avec l’édile de la commune du centre.



« Les barrières érigées entre les souks et l’axe principale du marché central ne sont d’aucune utilité car les marchands ambulants continuent d’étaler leurs produits sur la chaussée. Le curage des canaux situés à l’intérieur du marché n’a pas de finalité car les dalles qui devaient les recouvrir sont endommagées », a dénoncé Lamine Ndao, porte parole du collectif.



En plus de ces griefs, M. Ndao a dit tout le courroux des membres du collectif par rapport à la construction d’un bâtiment au niveau de « Bunt Banana », arrêtée par la Dscos mais qui continuent de bloquer la circulation des personnes et des eaux stagnantes. La nouvelle taxe sur la publicité qui n’a jamais fait l’objet d’aucunes discussions doit être arrêtée sans délai, a-t-il clamé.



» Jusqu’à présent, le marché Central de Kaolack n’a pas élu son délégué principal. Nous attendons avec impatience l’organisation de cette élection qui reste la prérogative des autorités. Nous exigeons le démantèlement des occupations anarchiques de la voie publique et alentour du marché, le défaut d’électrification et l’augmentation du nombre de gardiens « , a continué Lamine Ndao du collectif.



Pour conclure, il disent être contre l’entrée et la circulation dangereuse des motos jakarta au niveau du marché, et ont appelé le président de la république à leur venir en aide.