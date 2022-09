Téléphonie : les Sénégalais ont parlé 9,13 milliards de minutes… - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Téléphonie : les Sénégalais ont parlé 9,13 milliards de minutes… Publié le jeudi 8 septembre 2022 | senenews.com

© Autre presse

Le téléphone portable a changé la politique en Afrique

Tweet

Le téléphone mobile occupe désormais une place importante sur le marché des télécommunications. En effet, un parc de 20.294.696 a été totalisé à fin juin 2022, selon la Dpee. Cela s’explique par une nette progression de 1,1% par rapport au trimestre précédent et de 3,2 sur un an.



Le document indique que le volume cumulé des communications émises est ressorti à 9,13 milliards de minutes au cours du premier trimestre 2022. Rappelons que le trimestre précédent a enregistré une augmentation de 6,4%, soit 8,57 milliards au trimestre.



Pourtant, à fin juin 2021, le volume cumulé des communications du segment mobile a augmenté de 16,2% au deuxième trimestre 2022.



De l’autre côté, le rapport révèle que plus de 511,2 millions d’unités ont été émises au premier trimestre de 2022, soit une amélioration nette de hausse de 3,2% de message, comparée au trimestre précèdent.



Quant au deuxième trimestre 2022, une augmentation de 7,2% du nombre de messages texte est notée, sur un an. Ainsi le taux de pénétration de la téléphonie.



Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s’élève à 117,9% à fin juin 2022. Pour ce qui est de la téléphonie fixe, son parc global de lignes a augmenté de 2,1% entre les premiers et deuxième trimestres 2022, s’établissant à 271 849 lignes.



Comparé à fin juin 2021, le parc de lignes fixes s’est renforcé de 7,8% au deuxième trimestre de 2022. Le taux de pénétration sur ce segment de marché est estimé à 1,6% au 30 juin 2022.



S’agissant de l’internet, son parc global s’est situé à 16 402 125 lignes à fin juin 2022, soit une augmentation de 0,3%, en rythme trimestriel.



Les utilisateurs de l’internet mobile 2G/3G/4G représentent 97,3% du parc internet au 30 juin 2022.



Sur un an, une progression de 6,4% du parc de l’internet est enregistrée au deuxième trimestre de l’année 2022. Le taux de pénétration sur ce segment de marché est ressorti à 95,3%, à fin juin 2022.