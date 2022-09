Royaume-Uni: la reine Elizabeth II est morte à l’âge de 96 ans - adakar.com

Publié le jeudi 8 septembre 2022 | RFI

La reine Elizabeth II, monarque la plus célèbre de la planète, est décédée jeudi à 96 ans dans son château écossais de Balmoral, sa famille à ses côtés, a annoncé le palais de Buckingham dans un communiqué. Ce dernier a annoncé que son fils le prince Charles lui succède automatiquement en tant que chef de l’État.



« La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Roi et la Reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain », a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué, une annonce accueillie par une énorme émotion au Royaume-Uni où Elizabeth II était très populaire.