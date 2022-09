Kaolack : une nouveauté dans l’affaire de la «Force spéciale» - adakar.com

Kaolack : une nouveauté dans l'affaire de la «Force spéciale» Publié le jeudi 8 septembre 2022





Un autre membre supposé de la «Force spéciale» est tombé. Il s’agit de Yaya Cissé. D’après Le Quotidien, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, ce tailleur a été arrêté hier, mercredi, à Lindiane, un quartier de Koalack.



Il va probablement rejoindre en prison les autres personnes accusées de faire partie de la «Force spéciale» et qui ont été placés sous mandat de dépôt.



Au départ, les mis en cause étaient au nombre de douze. Ils sont passés à onze après le décès de François Mancabou.



Yaya Cissé figurait sur la liste des huit suspects qui font l’objet d’un mandat d’arrêt émis par le juge du deuxième cabinet chargé du dossier. Avant lui, Awa Dia dite Nadine, qui fait partie du groupe visé par l'avis de recherche du magistrat, a été arrêtée.



La police est désormais à la recherche des six mis en cause qui manquent à l’appel. Il s’agit de «Dounkhaf», Ousmane Diouf, Khadim Ndiaye, Babacar Ba, Ousseynou Seck alias «Akhenaton» et «Max Killuminati».



Tous les membres supposés de la «Force spéciale» sont poursuivis pour complot contre l’autorité de l’Etat, association de malfaiteurs, terrorisme, entre autres griefs.