Comment un gendarme de la SR de Colobane a extorqué 60 millions F CFA à un Cubain

Comment un gendarme de la SR de Colobane a extorqué 60 millions F CFA à un Cubain
Publié le jeudi 8 septembre 2022

Une affaire extrêmement sensible risque de défrayer la chronique prochainement ! , les éléments de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar ont interpellé un gendarme en service à la section de recherches ( SR) de Colobane ainsi que son compère pour extorsion de fonds portant sur une soixantaine de millions de francs Cfa. Détails !

Scandale ! Un ressortissant cubain établi au Sénégal a été victime d'une extorsion de fonds de la part de trois individus dont deux gendarmes.

En effet, les mis en cause lui ont fait croire qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt



Pris de peur, le Cubain ne savait plus à quel saint se vouer. Les deux gendarmes et un civil lui ont assuré être en mesure de l'aider à quitter le Sénégal en catimini.

Ayant visiblement mis la main sur une vache à lait, les trois acolytes n'ont eu de cesse de le rançonner, d’après la victime. Il a versé, ainsi, une soixantaine de millions Francs cfa à ses "bienfaiteurs" Au fil du temps, la victime a compris qu'il avait affaire à des “escrocs”. Ainsi il a déposé une plainte à la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar.



Un gendarme de la SR de colobane arrêté par la police



Ces enquêteurs, rompus à la tâche, ont dès lors ouvert une enquête pour élucider cette affaire. Au cours de leur investigations, les policiers ont interpellé un gendarme en service à la section de recherches ( SR) de Colobane ainsi qu' un proche collaborateur du plaignant.

Actuellement, le pandore incriminé et son compère sont en garde à vue pour extorsion de fonds portant sur une somme de 60 millions.

Les redoutables policiers de la Su sont, désormais, aux trousses de l'autre gendarme cité dans ce scandale.